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Мурманская область. Арктика08.01.20 10:30

На курс рубля давит негативная конъюнктура мировых рынков капитала

8 января утром цены на нефть растут на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что «около 17.30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке». «Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана», - подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Напомним, нефть резко подорожала в минувшую пятницу после того, как стало известно о гибели Сулеймани.

По словам стратега по азиатским рынкам из «AxiTrader Ltd.» Стивена Иннса, «рынок начинает активнее реагировать на риски для поставок».

Сегодня участники рынка будут ждать еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское Министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18.30 мск.

Сегодня доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на Московской бирже. Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. С одной стороны, на курс нацвалюты давит негативная конъюнктура мировых рынков капитала, которая, в свою очередь, сформировалась на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,84-61,94 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,925 рубля (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,0425 рубля (-11,5 копейки). Бивалютная корзина выросла всего на 0,6 копейки к уровню закрытия 6 января, до 65,13 рубля. Доллар при этом оказался на 1,93 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 33,52 копейки ниже официального курса.

 

 

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