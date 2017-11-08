На ледокольном буксире «Юрибей» подняли государственный флаг

Сегодня в порту Мурманск состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на ледокольном буксире «Юрибей», построенном для ФГУП «Атомфлот». В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Обращаясь от имени губернатора Марины Ковтун к участникам торжественного митинга, первый заместитель главы региона отметил, что пополнение портового флота ФГУП «Атомфлот» уже третьим буксиром, портом приписки которого будет являться морской порт Мурманск, – важное событие как для предприятия, так и для Мурманской области.

«Желаю вам успехов в выполнении поставленных задач по обеспечению комплекса портовых услуг в Обской губе и семь футов под килем!», – напутствовал моряков Алексей Тюкавин.