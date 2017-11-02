На «ленинградке» горит машина

Как стало известно нашей редакции, на «ленинградке» в районе КП-2 под Мурманском утром, в районе 6 часов, произошёл пожар, на трассе образовалась большая пробка.

Очевидцы сообщают, что в огне просматривается и контур грузовой машины – фуры.

На место ЧП выезжают представители природоохранной прокуратуры, чтобы оценить возможный ущерб, нанесённый природе от возгорания и возможного разлива топлива сгоревшей машины.

Как на сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, в 5.40 поступил сигнал о возгорании фуры, в 6.50 пожар был потушен. В его ликвидации были задействованы три пожарных расчёта. Во время ЧП была повреждена одна осветительная опора Восточной объездной дороги.