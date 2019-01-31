На Ловозерском ГОКе выявлены нарушения федерального закона «Об охране окружающей среды»

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки было установлено, что ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» в целях реализации уставной деятельности эксплуатируются источники загрязнения атмосферы.

В нарушение ст. 34 федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 12 закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», п. 9 постановления правительства РФ от 2.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» ООО «Ловозерский ГОК» при наличии источников, выделяющих вредные химические вещества в атмосферный воздух, не обеспечено утверждение проекта предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По выявленным нарушениям, природоохранным прокурором в отношении должностного лица общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Росприроднадзора по Мурманской области.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителя организаций внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле природоохранной прокуратуры.