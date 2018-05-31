На любителя бесплатного пива завели уголовное дело

В дежурную часть полиции пункта полиции по обслуживанию Терского района поступило сообщение о том, что неизвестный похитил из магазина товар и скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в вечернее время в магазин зашел молодой человек, целенаправленно прошел в ту часть торгового зала, где размещены товары, реализуемые оптом, открыто похитил 24 банки пива в заводской упаковке. Действия злоумышленника заметили покупатели, которые тут же сообщили о происходящем сотрудникам магазина. На просьбу продавца-кассира вернуть украденное молодой человек ответил отказом, до приезда полиции ему удалось скрыться.

Очевидцы преступления смогли описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В течение суток подозреваемый - мужчина 1989 года рождения, ранее судимый за грабежи и кражи, был задержан и доставлен в отдел полиции. Безработный молодой человек признался в совершении преступления и рассказал, что похищенное пиво планировал употребить в компании знакомых.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения-подписка о невыезде.