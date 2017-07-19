На любителя покататься на чужом автомобиле завели уголовное дело

В полицию города Мурманска обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ». По словам потерпевшего, автомобиль был припаркован на ночь возле дома по ул. Полухина. Утром хозяин не обнаружил своего транспортного средства. В целях установления местонахождения угнанной машины в городе был введен план «Перехват».

Спустя непродолжительное время сотрудники ДПС обнаружили транспортное средство в овраге по ул. Радищева.

Подозреваемый в угоне в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый 26-летний молодой человек пояснил, что воспользовался чужим автомобилем без цели хищения, желая лишь покататься.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении задержанного дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».