На лыжном стадионе «Тирвас» пройдут всероссийские соревнования (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская гонка-2017»

«Хибинская гонка» в Кировске включена в календарь всероссийских соревнований и утверждена Министерством спорта РФ. Ожидается участие около 150 спортсменов из России и Беларуси.

В качестве почётных гостей большого спортивного праздника приглашены Владимир Логинов, почетный вице-президент Федерации лыжных гонок, Сергей Крянин, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, действующий вице-президент Федерации лыжных гонок и Евгения Медведева-Арбузова, чемпионка и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине, мастер спорта международного класса.

Торжественное открытие «Хибинской гонки-2017» состоится 23 ноября в большом зале СОК «Горняк» в 18.30.

Программа проведения соревнований: 24ноября - классический стиль (мужчины и женщины); 25 ноября - спринт (мужчины и женщины); 26 ноября - свободный стиль (мужчины и женщины). Старты начинаются с 11.00.

Для зрителей подготовлена культурная программа, розыгрыши призов.