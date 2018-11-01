На мемориальном кладбище Североморска захоронили лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня на военно-мемориальном кладбище Североморска состоялась торжественно-траурная церемония захоронения членов экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2, погибшего в августе 1942 года.

Самолёт входил в состав 29-го бомбардировочно-пикировочного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота. В день гибели, точная причина которой неизвестна, экипаж выполнял задачи боевой подготовки по бомбометанию на полигоне. По одной из версий бомбардировщик получил повреждения в ходе внезапного налёта вражеских истребителей.

В церемонии захоронения останков лётчиков приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, представители правительства Мурманской области, городской администрации и Совета депутатов, а также военнослужащие Северного флота, поисковики и жители города.

Выступая на митинге, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что сохранение памяти о погибших защитниках Отечества является важнейшей задачей современного поколения граждан России и одним из принципов военно-патриотического воспитания молодёжи. Командование флота всецело поддерживает поисковое движение.

Экипаж самолёта Пе-2 был обнаружен и поднят со дна озера Среднее Ваенгское в Мурманской области летом этого года. Также поисковиками при содействии представителей Северного флота были подняты фрагменты самолета: двигатель, литые узлы, закрылки, стойки шасси. Найденные элементы бомбардировщика будут использованы при воссоздании легендарной боевой машины.

Как сообщает пресс-служба СФ, была проведена большая архивно-исследовательская работа, в том числе в музее и в архиве Северного флота. Установлены личности всех погибших членов экипажа самолета Пе-2. Летчик — командир 2-й авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман — штурман 2-й авиаэскадрильи старший лейтенант Игорь Зильберг, стрелок-радист — начальник связи 2-й авиаэскадрильи младший лейтенант Леонид Пластинин.