На Мемориальном комплексе «Долина Славы» планируется возобновить проведение ремонтных работ

В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014-2020 годы в 2016-2017 годах на Мемориальном комплексе выполнены работы по устройству защитного сооружения, предохраняющего от подтопления Мемориальную трибуну, проведено усиление фундаментов, заменены части гранитных плит Стены Памяти на новые, с креплением на алюминиевой подсистеме.

В 2018 году планируется продолжить работы по сохранению и обустройству мемориального комплекса «Долина Славы», восстановление части гранитных плит, имеющих сколы и дефекты, окраски памятника «Три штыка», замена памятных камней и плит из черного гранита на воинских захоронениях, работы по благоустройству с увеличением площади под воинские захоронения.

Работы планируется завершить в конце сентября 2018 года.