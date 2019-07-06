На меры социальной поддержки при трудоустройстве в Мурманской области «клюнули» 70 врачей

В рамках плана первоочередных мероприятий продолжается укомплектование вакантных должностей медицинских работников специалистами – их трудоустройству в регионе способствуют меры социальной поддержки.

В настоящее время «региональные подъёмные» в размере 500 тысяч рублей получили пять врачей, приехавшие в Печенгскую, Кольскую и Североморскую центральные районные больницы, а также в Мурманскую городскую поликлинику № 2. По проекту переселения соотечественников «Доктор» принято на работу два врача; «Земский фельдшер» появился в ФАПе посёлка Лейпи (Мончегорская больница), два «Земских врача» начали работать в Апатитско-Кировской центральной городской больнице (врач-онколог) и Мончегорской центральной районной больнице (врач-педиатр участковый). В рамках программы «Арктический доктор» прибыли два специалиста, в том числе врач-инфекционист Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина и врач-терапевт участковый Мурманской городской поликлиники № 2. 20 врачей смогут улучшить жилищные условия, используя единовременную выплату.

До конца года в рамках реализации мер социальной поддержки в медицинские организации региона будут трудоустроены 70 врачей.