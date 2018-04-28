На международном фестивале «Птица Баренц» выступит вокальная группа «Snow in June»

Сегодня в 18.00 в рамках фестиваля «Птица Баренц» состоится выступление вокальной группы «Snow in June» (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, Мурманский колледж искусств).



Снег в июне прошлого года не только заставил мурманчан изрядно понервничать, но и вдохновил талантливых молодых исполнителей России и Норвегии на создание музыкального проекта, который объединил Сцену Финнмарка и Мурманский колледж искусств.



По итогам нескольких прослушиваний художественный руководитель проекта Марит Карлсен, а также поп-звезда Эспен Линд отобрали 14 самых талантливых юношей и девушек 15-19 лет из Финнмарка, Мурманска и Мурманской области. Так появилась вокальная группа «Snow in June», которая успешно дебютировала на фестивале «Баренц-спектакль – 2018».



В рамках «Птицы Баренц» группа снова соберется вместе, чтобы дать концерт в Мурманске, а помогут ей в этом профессиональные музыканты из Сцены Финнмарка.