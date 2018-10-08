На международной туристской выставке INWETEX – CIS TRAVEL MARKET 2018 представят Мурманскую область

11-12 октября 2018 года в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ (Санкт-Петербург) состоится 26-я международная туристская выставка INWETEX – CIS TRAVEL MARKET 2018. Правительством Мурманской области совместно с Центром кластерного развития Мурманской области будет организован комплексный стенд на котором будут представлены туристические продукты региональных субъектов туристской индустрии.

Посетители выставки могут провести личные встречи с представителями туристических компаний Мурманской области, работающими на комплексном стенде.