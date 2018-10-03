На международной выставке «Offshore Marintec Russia» предприятия Мурманской области представлены комплексным стендом
Конференция и выставка в Санкт-Петербурге Offshore Marintec Russia продемонстрируют потенциал российского судостроения и судоремонта, передовой опыт морского и транспортного строительства как важного сегмента развития инфраструктуры континентального шельфа.
Министерством экономического развития Мурманской области сформирована комплексная региональная экспозиция, на которой представлены ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», АО «Арктикморнефтегазразведка», НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», ФГУП «Атомфлот», ПАО «Мурманский морской торговый порт», Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ФБУ «Мурманский ЦСМ», Мурманский государственный технический университет и Мурманский арктический государственный университет.