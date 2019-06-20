На модернизацию и оборудование Ковдорской районной больницы дополнительно выделено более 21 млн рублей

В этом году в Ковдорской районной больнице начнётся ремонт, будет закуплено хирургическое оборудование, созданы боксы для инфекционных пациентов. На это выделено свыше 21 млн рублей. Эти принципиальные решения были озвучены вчера по итогам посещения медучреждений Ковдорского района. На проблемы качества и доступности приходится большинство обращений жителей муниципалитета.

Так, в рамках реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медпомощи в Мурманской области, для больницы Ковдора в этом году будет закуплен современный хирургический комплекс стоимостью свыше 20 миллионов рублей. В данный момент проходит процедура торгов.

Как было отмечено во время рабочей поездки, значительное число пациентов смогут получать хирургическую помощь в районе, в филиале, не выезжая на центральные базы, в Мурманск, Мончегорск, Кандалакшу, тем более, что приехавший в Ковдор из Крыма молодой врач-хирург готов жить, работать, развиваться и помогать людям у нас на Севере, при наличии должных технологий.

Кроме того, в отделениях Ковдорской больницы, которая была построена в 1960-х годах, в этом году начнётся ремонт, который будет проходить поэтапно в течение ближайших лет.

Перед главным врачом больницы и региональным Минздравом поставлена задача уже в этом году открыть на базе стационара три специализированных бокса для оказания помощи инфекционным пациентам.