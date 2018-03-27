На МОМСЧ «Севрыба» выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба».

При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение приведенных требований при входе в здание больницы ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба» отсутствуют мнемосхемы (тактильные или тактильно-звуковые схемы движения), отображающие информацию о помещениях в здании, необходимые для обеспечения доступности здания для инвалидов по зрению, что является нарушением законодательства о социальной защите инвалидов.

По результатам проверки прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление о возложении обязанности на ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба» по установке в здании больницы мнемосхем.