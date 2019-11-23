Мурманская область. Арктика23.11.19 08:00
Работы по монтажу линии освещения выполнило ООО «ИНМАР» (г.Мурманск). На участке дороги протяжённостью
2,5 км установлены 97 опор и соответственно 97 светильников. Потребляемая мощность каждого – 150 Вт, общая – 15 кВт. Линия освещения подключена к электрическим сетям АО «МОЭСК».
На Мончегорском шоссе теперь будет светло даже в полярную ночь
«Мурманскавтодор» сообщает, что 22 ноября на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к городу Оленегорск» (км 0+774 – км 3+274 - Мончегорское шоссе) включена линия наружного электрического освещения.
Работы по монтажу линии освещения выполнило ООО «ИНМАР» (г.Мурманск). На участке дороги протяжённостью
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Последние комментарии
Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
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Юрий
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