Мурманская область. Арктика13.02.20 07:15
На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоров
«Мурманскавтодор» информирует о том, что на мостовом переходе через Кольский залив Производственное отделение «СЭС» ПАО «МРСК Северо-Запада» запланировало выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения.
В связи с этим, ежедневно с 13 по 22 февраля с 9.30 до 17.00, будет производиться отключение наружного электрического освещения и светофоров. В указанный период времени перекрёсток «Прибрежная автодорога / мост через Кольский залив» временно будет нерегулируемым. При проезде данного перекрёстка водители должны строго руководствоваться действиями дорожных знаков, особое внимание обращая на знаки приоритета.
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