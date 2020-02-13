На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоров

«Мурманскавтодор» информирует о том, что на мостовом переходе через Кольский залив Производственное отделение «СЭС» ПАО «МРСК Северо-Запада» запланировало выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения.

В связи с этим, ежедневно с 13 по 22 февраля с 9.30 до 17.00, будет производиться отключение наружного электрического освещения и светофоров. В указанный период времени перекрёсток «Прибрежная автодорога / мост через Кольский залив» временно будет нерегулируемым. При проезде данного перекрёстка водители должны строго руководствоваться действиями дорожных знаков, особое внимание обращая на знаки приоритета.