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Мурманская область. Арктика05.10.18 08:50

На Мурманской международной деловой неделе «Норникель» проведёт VII Экологический форум

Свыше 200 экспертов соберет «Норникель» 15-16 ноября в Мурманске для обсуждения экологических вопросов развития российской Арктики. VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий» станет одним из самых заметных мероприятий Мурманской международной деловой недели, которая пройдёт 12-16 ноября.

Экологический форум является непосредственным преемником проводимой ПАО «ГМК «Норильский никель» Международной экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».

В экофоруме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, учёные, руководители российских общественных организаций, представители международных экологических организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере. Организаторами экофорума выступают ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), Экологический фонд Сибирского Федерального Университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).

«Я уверен, что экофорум - это идеальная площадка для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом. На форуме мы сможем обсудить новые механизмы правового регулирования в сфере экологии, вопросы приграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды, оптимальные решения по промышленной экологии, а также обменяться теоретическими знаниями и практическим опытом», - считает статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов.

По словам президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, «добиться устойчивого развития мы способны только в результате сотрудничества, когда интересы экономики, экологии и общества будут иметь равное значение».

Первый день форума будет посвящен обсуждению путей реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии, взаимосвязи вопросов охраны окружающей среды и социально-экономического развития регионов России. Пленарное заседание Экофорума пройдет в основном зале Мурманской областной филармонии. Также состоятся 4 тематические секции по темам: «Экологизация промышленного производства. Лучшие практики»; «Мировой опыт охраны окружающей среды. Лучшие примеры и тренды»; «Экологические изменения законодательства: современные требования и технологии»; «Устойчивое развитие северных территорий. Взаимодействие бизнеса, государства и общества». Эксперты обсудят вопросы повышения экологичности производства, социально-экологической ответственности бизнеса, направлений реализации национального проекта «Экология» на северных территориях, внедрения НДТ и технологической модернизации, законодательства, регулирующего экологические аспекты промышленного производства.

Второй день экофорума пройдёт в построенном «Норникелем» визит-центре заповедника «Пасвик» (пгт. Никель), где рассмотрят важные вопросы развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биоразнообразия как маркеров экологической устойчивости северных территорий, а также приграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

На экофоруме будет проведена презентация текущих и перспективных проектов экофонда СФУ, «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки в российской Арктике.

 

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