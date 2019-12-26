Мурманская область. Арктика26.12.19 18:02
На Мурманскую область надвигается антициклон со Скандинавии
Как сообщает Мурманское УГМС, днём 27 декабря ожидается распространение на наш регион антициклона со Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт снег.
Завтра, 27 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -17-22°. Гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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