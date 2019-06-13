На мысе Алыш 12 июня подняли российский триколор

Во флотской столице в митинге, посвящённом Дню России, приняли участие первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, представители отдела молодёжи, физкультуры и спорта администрации муниципалитета, Городской волонтёрской группы, юнармейцы.

Эдуард Миронов поздравил молодёжь с праздником, отметив его значимость для горожан. Так же первый заместитель главы пригласил ребят принять участие в двух патриотических мероприятиях. Это акция «Свеча памяти». Она состоится 22 июня в 4 часа утра. И акция Министерства обороны «Горсть памяти». В рамках этого мероприятия 19 июня североморские волонтеры соберут горсти земли с воинских захоронений в гарнизонах Сафоново, Сафоново-1, а так же с городского мемориального кладбища. В специальных кисетах и гильзах землю из флотской столицы доставят в Москву, к православному храму Минобороны РФ в парке «Патриот».

Военнослужащие Северного флота так же принимают участие в акции, в столицу они передадут воду в гильзах с мест боёв кораблей и подводных лодок.