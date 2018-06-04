На мысе Алыш подняли Андреевский флаг в честь Дня Северного флота

Валентина Мартынова

Вот Вы пишите, по любому поводу обращайтесь в ЖИ. У ЖИ нет вообще никаких прав. Пишу жалобу, что многие услуги не выполнялись, подписываю всеми собственниками, прошу сделать перерасчет платы. ЖИ отпра