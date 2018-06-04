Мурманская область. Арктика04.06.18 07:00
На мысе Алыш подняли Андреевский флаг в честь Дня Северного флота
В Североморске на мысе Алыш в честь празднования Дня Северного флота торжественно подняли Военно-морской флаг. В торжественной церемонии подъема флага приняли участие заместитель главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов, начальник отдела административных и организационных вопросов администрации муниципалитета Олег Прасов, начальник отделения информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы Северного флота капитан 2 ранга Артур Рязанов, представители молодёжной общественной организации «Городская волонтерская группа», Североморского отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия» и жители флотской столицы.
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MotoRin
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Арктюшечку поздравляю с десяточкой! Молодцы!
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