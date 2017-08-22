На мысе Алыш состоится торжественная церемония поднятия Флага РФ

Сегодня, 22 августа в 7.45 на мысе Алыш у памятного знака «Ракета» состоится торжественная церемония поднятия Флага РФ на флагштоке, возведенном в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020».

Напомним, культурно-патриотическая программа «Знамя Победы 2015-2020», посвященная подготовке празднования 75-летия Великой Победы, в России стартовала в 2014 году. В ходе неё в 2016 году самая большая копия Знамени Победы как бесценная реликвия нашей страны была передана на вечное хранение флотской столице - городу Североморску.

26 мая 2016 года на Приморской площади Североморска прошла торжественная церемония демонстрации копии Знамени Победы: полотнище размером 22х 48 метра и весом более 156 кг разворачивали 110 военнослужащих Северного флота. Тогда же на мысе Алыш был заложен камень под будущий флагшток. Высота флагштока, установленного в Североморске в августе 2017 года, составляет 25 метров .

Флагштоки с копиями Знамени Победы в ближайшие пять лет будут установлены в городах-героях, 45 городах воинской славы, 5 городах трудовой доблести и славы, городах – столицах республик, краев, областей и автономных округов Российской Федерации.

Североморск – форпост на северных рубежах страны, столица Северного флота - стал вторым в почетном ряду муниципалитетов, в котором состоится открытие флагштока в рамках программы «Знамя Победы 2015-2020».