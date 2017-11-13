На нарушения в семье погибшего 5-летнего апатитчанина соответствующие службы внимания не обращали

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в ночное время 4 ноября 21-летний житель города Апатиты Мурманской области по месту своего жительства, проявляя недовольство поведением малолетнего ребенка своей супруги, нанес ему несколько ударов руками по голове. 5-летнему мальчику причинены телесные повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В этот же день ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятия, однако в результате тяжести причиненных травм ребенок скончался.

По данному факту органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело.

Прокуратура города Апатиты по указанию прокурора области Василия Щербакова незамедлительно приступила к проведению проверки с целью оценки действий органов системы профилактики (органов опеки и попечительства, органов внутренних дел и др.) по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего потерпевшего.

Проведенной проверкой установлено, что ранее, в июне 2017 года, мать ребёнка привлекалась к административной ответственности по чт. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) в связи с оставлением малолетнего ребёнка дома одного. Данное обстоятельство являлось безусловным основанием для постановки семьи ребёнка органами профилактики на учёт и проведением с семьей индивидуальной профилактической работы.

Вместе с тем, в нарушении положений действующего законодательства МО МВД России «Апатитский», а также комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Апатиты семью ребёнка на профилактический учёт не поставили, работу с ними не проводили.

Ребёнка неоднократно впоследствии оставляли дома одного, и в дальнейшем отчим наказывал за плохое поведение.

Указанной информацией органы профилактики не располагали, какую-либо профилактическую работу с семьей не проводили, что свидетельствует об их пассивной позиции при осуществлении возложенных обязанностей.

9 ноября прокурором города в МО МВД России «Апатитский», а также в адрес главы администрации города внесены преставления об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.