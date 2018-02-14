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Мурманская область. Арктика14.02.18 14:25

На научную конференцию в Мурманск прибыли участники из Крыма

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном открытии VII Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика — 2018».

VII Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика — 2018» и региональный Робототехнический фестиваль «РобоАрктика — 2018» проходят на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» с 13 по 15 февраля, среди участников представители четырех регионов России: Мурманской, Белгородской, Саратовской области и республики Крым.

— То, что мероприятие вышло на общероссийский уровень, знаковое событие для Мурманска, — отметил Андрей Сысоев. — Уверен, что очень скоро конференция станет международной. То качество знаний, которое показывают наши участники, конечно, давно переросло границы и города, и страны.

Работа экспертного совета конференции организуется по 19 секциям естественнонаучного и гуманитарного направлений.

— Такие конференции позволяют детям попробовать себя в исследовательской и проектной работе, а это первый шаг для создания серьезного портфолио, — рассказала директор мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская. — Уже несколько лет приемные комиссии вузов учитывают, так называемые надпредметные навыки ребенка, то, как он выходит за рамки образовательной программы, как он может обрабатывать информацию. Иногда именно портфолио по профильным предметам является главным при зачислении.

Наибольший интерес участники проявили к работе секций «Математика», «Техническое творчество и инженерное дело», «Экология», «Биология».

— Очень приятно, что именно технические дисциплины, инженерное дело пользуются у учащихся большой популярностью, — отметил Андрей Сысоев. — Для нашего города это очень важно, поскольку мы испытываем дефицит инженерных кадров.

Лучшие исследования будут отмечены дипломами и медалями ОДОО МАН «Интеллект будущего». Грантовая комиссия по результатам работы секций присудит гранты на перспективные научные исследования.

Для участия в региональном Робототехническом фестивале «РобоАрктика — 2018» зарегистрировано 80 команд из Мурманска, Гаджиева, Североморска, Снежногорска, Колы, Мончегорска, Оленегорска и Мурмашей.

В рамках мероприятия для участников состоится и ряд интеллектуально-творческих мероприятий, таких как интеллектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?», встречи с учеными, исследователями города Мурманска, интеллектуальная игра «В поисках заколдованного камня», интерактивный час для участников мероприятий дошкольного и младшего школьного возраста.

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