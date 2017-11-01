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Мурманская область. Арктика01.11.17 11:29

На некоторых АЗС Мурманской области отмечается незначительный рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 23 по 29 октября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.  Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,20 руб. - увеличение на 10 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,88 руб. - увеличение на 4 коп.; АИ-95 - в среднем 41,77 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/зим - в среднем 42,88 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,25 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,19 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,60 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,79 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,69 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47350 руб/т (снижение на 250 руб/т.); АИ-95 - 49250 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 48500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47100 руб/ изменений не зафиксировано); АИ-95 - 49400 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 47000 руб/т (изменений не зафиксировано).

 

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