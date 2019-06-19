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Мурманская область. Арктика19.06.19 11:35

На некоторых АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 10 по 16 июня текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

48,25 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,48 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,00 руб.

увеличение на 15 коп.                   

АИ-95

в среднем 45,90 руб.

увеличение на 10 коп.

Дт/зим

в среднем 49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У  независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

увеличение на 25 коп.

АИ-95

в среднем 45,90 руб.

увеличение на 25 коп.

Дт/зим

в среднем 49,40 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,39 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,75 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,10  руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

45,85 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

49,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,10 руб.

увеличение на 20 коп.

АИ-95

46,10  руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»  не изменились: АИ-92 - 53500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 55400 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 55800 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —55871 руб./т (изменений не зафиксировано).

 

 

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