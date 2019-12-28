На новейшем корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов» состоится торжественная церемония первого подъёма Военно-морского флага

28 декабря в 12.00 в Балтийске (у памятника Петру I) пройдёт торжественный ритуал первого подъёма Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем морском тральщике «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного для ВМФ на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод».

В церемонии примут участие представители командования Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Владимир Емельянов» успешно завершил комплекс государственных испытаний. «Владимир Емельянов» станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению.

В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа «Владимир Емельянов» может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте».