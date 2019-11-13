На Новой Земле построят отдельный порт для обслуживания месторождения руды

Главгосэкспертиза России повторно проанализировала инженерные изыскания по проекту строительства порта на архипелаге Новая Земля и выдала положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект будет обслуживать Павловское месторождение свинцово-цинковых руд. По оценке его запасов, здесь расположены одни из самых больших залежей данных веществ в России.

В рамках инвестпроекта «Павловское» планируется организация добычи 3,5 миллиона тонн руды в год. Рядом с шахтами возведут горно-обогатительный комбинат производительностью 220 тысяч тонн цинкового и 47 тысяч тонн свинцового концентрата в год.

Для доставки продукции на континент требуется портовая инфраструктура мощностью до 0,5 млн тонн в год. По документации, одобренной Главгосэкспертизой, портовые объекты расположат на выступающем мысе в наиболее заглубленной прибрежной части акватории губы Безымянной (с отметками от минус 10 до минус 400 м ) Южного острова архипелага Новая Земля. Береговую инфраструктуру, включающая два причала, разместят в непосредственной близости от мыса вдоль береговой линии для защиты от волн.

В реализации создания производства участвуют правительство Архангельской области и дочерние структуры «Росатома» - АО «Первая горнорудная компания» и «Атомредметзолото».