На Новой Земле снесено более 400 бывших советских военных построек, которые заселили белые медведи

Минобороны России в 2015-2018 годах снесло на Новой Земле более 400 бывших советских военных построек, которые заселили белые медведи, и рекультивировало более ста гектаров тундры. Об этом сообщил представитель 12-го Главного управления Минобороны России Константин Шуркалин.

«Всего за четыре года в рамках программы по очистке Арктики снесено различными способами 432 списанных здания, которые использовались в хозяйственной и военной деятельности Советского Союза. В заброшенных домах жили белые медведи, что представляет опасность для людей», — сказал Константин Шуркалин на Рождественских чтениях в Русском географическом обществе.

По его словам, очистка Новой Земли велась в трёх местах: посёлках Белушья Губа, Северный и рядом с аэродромом Рогачёво. Кроме того, после сноса зданий было рекультивировано 107,5 гектара тундры, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,

«В настоящее время мы в большей степени занимаемся сбором и разделкой металлолома, рекультивация в основном завершена. Было вывезено на материк более 9 тысяч тонн лома металлов, из которых передано покупателям 6,9 тысячи тонн», — добавил Константин Шуркалин.