Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте ценМурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов, составленном ОНФ и Минприроды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.11.17 09:21

На нынешней территории ММТП не сможет установить вагоноопрокидыватели из-за недостатка свободной территории - СУЭК

Мурманский морской торговый порт не может оборудовать терминал современными вагоноопрокидывателями из-за недостатка свободной территории. Об этом вчера в Москве в ходе III международного форума «Зелёная логистика: Идеи. Практика. Перспективы» заявил, отвечая на вопрос президента Российского университета транспорта Вадима Морозова,   директор по логистике СУЭК (акционер терминала) Денис Илатовский.

«Сколько вы ещё будете ломать вагоны своими грейферами?», - спросил Морозов.

Денис Илатовский отметил, что ММТП, используя грейферную выгрузку, применяет другие технологии для предотвращения угольного пыления, такие как водяные пушки, защитные экраны и др.

Что касается недостатка территории ММТП, Морозов напомнил, что реализация проекта «Лавна» за пределами Мурманска, на левом берегу Кольского залива, позволит решить вопрос достаточности площадей для размещения необходимого оборудования, которое отвечает требованиям РЖД и экологическим нормам.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 148 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 45 копеек, евро – почти на 42 копейки-PRO ЭнергетикуГарантирующий поставщик электроэнергии продолжает угрожать рубильником потребителям услуг-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика