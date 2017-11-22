На нынешней территории ММТП не сможет установить вагоноопрокидыватели из-за недостатка свободной территории - СУЭК

Мурманский морской торговый порт не может оборудовать терминал современными вагоноопрокидывателями из-за недостатка свободной территории. Об этом вчера в Москве в ходе III международного форума «Зелёная логистика: Идеи. Практика. Перспективы» заявил, отвечая на вопрос президента Российского университета транспорта Вадима Морозова, директор по логистике СУЭК (акционер терминала) Денис Илатовский.

«Сколько вы ещё будете ломать вагоны своими грейферами?», - спросил Морозов.

Денис Илатовский отметил, что ММТП, используя грейферную выгрузку, применяет другие технологии для предотвращения угольного пыления, такие как водяные пушки, защитные экраны и др.

Что касается недостатка территории ММТП, Морозов напомнил, что реализация проекта «Лавна» за пределами Мурманска, на левом берегу Кольского залива, позволит решить вопрос достаточности площадей для размещения необходимого оборудования, которое отвечает требованиям РЖД и экологическим нормам.