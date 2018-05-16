На объектах культурного наследия возобновились ремонтные работы

На всех объектах культурного наследия, включенных в программу капитального ремонта 2018 года, возобновились ремонтные работы.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области выдал подрядным организациям разрешения на производство работ. Этому предшествовала работа Комитета по освобождению фасадов от рекламных, информационных и иных конструкций в целях обеспечения наиболее полного ремонта всех плоскостей фасадов многоквартирных домов, выдано более 270 предписаний о демонтаже рекламных и информационных конструкций.

Стоит отметить, что многие предприниматели, осуществляющие деятельность на первых этажах многоквартирных домов – объектов культурного наследия, внимательно относятся к вопросу размещения конструкций на фасадах этих домов, большинство хозяйствующих субъектов добровольно исполнили требования предписания в полном объеме заблаговременно.

Всех, кто еще не демонтировал рекламные, информационные иные конструкции с фасадов многоквартирных домов – объектов культурного наследия, находящихся в ремонте, призываем как можно скорее обеспечить их демонтаж на период производства ремонтных работ.

Также обращаем внимание предпринимателей, что распоряжением Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 11.12.2017 № 9 утвержден Порядок согласования и размещения информационных и рекламных конструкций на объектах культурного наследия. Распоряжением предусмотрено, что существующие конструкции, размещенные на фасадах зданий, строений, сооружений, обращенных на красные линии улиц города Мурманска, подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными Порядком в срок до 1 января 2019 года. С полным текстом Распоряжения и Порядка можно ознакомиться в Электронном бюллетене Правительства Мурманской области (npa.gov-murman.ru), а также на сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской области (culture.gov-murman.ru), в разделе «Официальное опубликование».