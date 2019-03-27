На объектах Северного флота проводится ремонт оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту приступило к капитальному ремонту коммунальных объектов военного ведомства, находящихся в эксплуатации более 50 лет.

Осуществлена замена котла со вспомогательным оборудованием на котельной, расположенной в гарнизоне Гаджиево Мурманской области.

Произведены замена 3874,5 погонных метров трубопровода холодного водоснабжения и запорно-регулирующей арматуры, восстановление водопроводных колодцев и колодцев с пожарными гидрантами на всем протяжении водоводов в войсковых частях и гарнизонах Северного флота в Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях.

С целью улучшения качества питьевой воды производится капитальный ремонт водонасосной станции в поселке Печенга с заменой внутреннего трубопровода и запорно-регулирующей арматуры. На станции будет установлен современный ультразвуковой уровнемер.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Гаджиево Мурманской области ведутся работы по замене паропровода и тепловой сети общей протяженностью более 900 метров .

Завершить данные работы планируется в текущем году.