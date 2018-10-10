На объездной автодороге Кола – Мурмаши запланированы взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что сегодня, 10 октября, на объездной автодороге Кола – Мурмаши в районе 5-6 км запланировано проведение взрывных работ. Это связано со строительством объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы будут проводиться 10 октября с 16.00 до 16.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по объездной автодороге Кола – Мурмаши, строго соблюдать требования дорожных знаков.