На областной праздник «Териберская волна» и финал культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» в Териберке ожидают порядка двух тысяч гостей

Сегодня председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов провёл пресс-конференцию, посвященную областному празднику «Териберская волна» и финалу культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!».

Как сообщил Сергей Ершов, акция «Славься, Мурманская область!» завершается праздником «Териберская волна». Эти мероприятия, посвященные 79-летию образования Мурманской области, пройдут в селе Териберка Кольского района 3 июня. Организаторы – комитет по культуре и искусству Мурманской области, министерство образования и науки и министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям, администрация Кольского района и администрация села Териберка.

Организаторами подготовлена обширная, насыщенная и интересная программа, рассчитанная на все категории населения. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. В частности, на центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Мурманские автосалоны представят новинки авторынка с возможностью тест-драйва. Детей будут ждать на площадке с ростовыми куклами и аттракционами, свою работу начнет «Библиобус» областной детско-юношеской библиотеки. Молодежь заинтересуют дискотека и танцевальное шоу.

«Мы очень надеемся, что насыщенная программа вызовет интерес гостей праздника и станет элементом большой работы, направленной на возрождение села, которую проводит правительство Мурманской области», – отметил председатель комитета по культуре и искусству.

Директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Светлана Вагайцева сообщила, что кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие лучшие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Дворца, Кольского, Кировского и Ловозерского районов.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат сообщил, что прорабатывается вопрос об организации дополнительных автобусных рейсов в Териберку из Мурманска. Безопасность на всех участках дороги обеспечит ГИБДД. Александр Лихолат отметил, что, по прогнозам, в поморское село на берегу Баренцева моря 3 июня ожидается приезд около 350 членов творческих коллективов, участников и волонтеров, а также около 2000 гостей праздника.

Подробная программа праздничных мероприятий в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.