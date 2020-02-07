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Мурманская область. Арктика07.02.20 09:45

На обновление инфраструктуры МГТУ из федерального бюджета будет дополнительно выделено более 130 млн рублей

На обновление материально-технической базы и проведение масштабного капитального ремонта Мурманского государственного технического университета из федерального бюджета дополнительно будет выделено более 130 млн рублей. Одна из первоочередных задач – открыть на базе вуза Центр компетенций для Арктики. Реализация комплекса мер, направленного на модернизацию системы высшего образования в регионе, позволит поменять образовательную траекторию, привлечь лучших преподавателей и готовить студентов для экономики будущего. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством Президента РФ Владимира Путина в Москве.

Главной темой встречи стало повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. В Большом Кремлевском дворце глава государства обсудил с руководителями субъектов, представителями федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и вузов вопросы модернизации высшего образования с учетом задач, обозначенных в «майском» указе.

Открывая заседание, Владимир Путин озвучил ряд ключевых проблем высшей школы в российских регионах: устаревшая материально-техническая база, недостаточное количество квалифицированных преподавателей, отсутствие условий для самореализации молодёжи и современных стандартов жизни на местах, отток молодых специалистов.

Для решения этих задач с 1 сентября 2021 года будет увеличено количество бюджетных мест в региональных вузах. В ближайшие четыре года на эти цели планируется дополнительно направить 70 млрд рублей. Кроме того, на обновление инфраструктуры учебных заведений, в том числе на создание современных студенческих городков, из федерального бюджета будет выделено 22 млрд рублей.

«Наша цель сегодня – создать на базе МГТУ Центр компетенций для Арктики. На обновление материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов, помимо ранее согласованной сметы расходов, из федерального бюджета в следующем году дополнительно будет выделено более 130 млн рублей. Это позволит нам начать «перезагрузку» системы образования, привлечь квалифицированных педагогов и готовить специалистов для крупных проектов в арктической зоне», – сказал Андрей Чибис, пишет управление по взаимодействию со СМИ.

 

 

 

 

 

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