На обогатительной фабрике Кольской ГМК испытывают новую схему дробления руды

На обогатительной фабрике Кольской ГМК начались опытно-промышленные испытания новой схемы работы передела средне-мелкого дробления, разработанной специалистами фабрики и Центра сервисного обслуживания компании «Печенгастрой».

Как сообщает пресс-служба КГМК, в существующей технологической цепочке фабрики переработка руды включает три стадии дробления - крупное, среднее и мелкое, после чего она измельчается в шаровых мельницах.

Средне-мелкое дробление считается важнейшим этапом рудоподготовки. Перед тем как поступить на этот передел, рудное сырье подвергается рассеву (грохочению) – механическому разделению через сито на фракции определенной крупности. Анализ этой операции, проведенный работниками обогатительной фабрики, показал, что около 15 процентов от общего объёма руды после дробления не нужно загружать в мельницы для измельчения, поскольку фракция уже достаточно мелкая.

Чтобы отделить рудную «мелочь» от основного потока дробленого сырья, на обогатительной фабрике при рассеве решено использовать орошение. С помощью большого количества воды мелкие частицы руды будут смывать с грохотов в ванну спирального классификатора, где их ещё раз разделят по крупности и плотности и уже затем отправят сразу на вторую стадию измельчения. По расчётам специалистов это позволит снизить нагрузку на оборудование, задействованное на первой стадии измельчения, на 150 тонн в час и, как следствие, вывести в резерв до двух шаровых мельниц, существенно сократив операционные затраты.

Новая схема работы также снизит уровень запыленности на переделе средне-мелкого дробления, исключит транспортировку рудной мелочи по конвейеру, что приведет к увеличению срока службы ленты и роликов.

Окончательный экономический эффект от реализации этого мероприятия будет определён по окончании опытно-промышленных испытаний в июле текущего года.