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Мурманская область. Арктика23.02.18 07:00

На общефлотском вечере, посвящённом Дню защитника Отечества, чествовали лучших офицеров СФ

В столице Северного флота – городе Североморске вчера губернатор Марина Ковтун и глава регионального парламента Сергей Дубовой приняли участие в общефлотском вечере, посвящённом наступающему Дню защитника Отечества. Глава региона вручила воинам-североморцам почетные знаки губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Всенародно любимый праздник – 23 февраля – в Заполярье имеет особый смысл и особую глубину, подчеркнула губернатор в своём выступлении.

«Мурманская область – цитадель могучего Северного флота, под охраной которого находится не только вся Русская Арктика, но и глобальное равновесие. Мы, жители Мурмана, осознаём свою причастность к святому делу защиты Родины. И с глубочайшим уважением относимся к тем, для кого это – дело жизни. Правительство региона в сотрудничестве с командованием флота делает всё возможное, чтобы обеспечить нашим защитникам надёжный тыл. Это наш долг, наш собственный вклад в обороноспособность страны», – сказала Марина Ковтун. Например, буквально сегодня состоялось торжественное открытие нового детского сада в гарнизоне палубной авиации Североморске-3.

Глава региона поблагодарила воинов-североморцев за службу Отечеству, за наше счастье жить, трудиться, растить детей в мире и безопасности.

Почётных знаков «За доблестную службу в Заполярье» удостоены: капитаны 2 ранга Дмитрий Бизенков, Константин Чекарев, Михаил Савин, подполковник Антон Куц и капитан 3 ранга Андрей Горохов.

Глава регионального парламента поздравил награжденных и гостей праздника с наступающим Днём защитника Отечества.

– Служить в Вооруженных Силах – большая честь и ответственность, – подчеркнул Сергей Дубовой. – С каждым годом, мы видим, как крепнет боевой потенциал нашего государства – обновляется вооружение и техника, растет уровень боевой подготовки. В этом немалая заслуга руководства страны, командования и всего офицерского корпуса.

Спикер областной Думы также отметил, что Северный флот стал поистине родным для многих наших земляков, которые с благодарностью вспоминают годы службы, своих командиров и товарищей, испытывая особое чувство гордости, что служили на Кольской земле. Сергей Дубовой поблагодарил всех военнослужащих за терпение, стойкость и военное мастерство, которые являются основой обороноспособности России.

 

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