На очередном заседании ПАСЗР рассмотрят наиболее актуальные для регионов Северо-Запада вопросы

На базе Законодательного Собрания Республики Карелия пройдёт заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, 47-е заседание президиума ПАСЗР, 56-я конференция ПАСЗР. В Карелию прибыли более 40 представителей законодательных органов из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. Депутат Мурманской областной Думы Андрей Фоменко принимает участие в мероприятиях ПАСЗР.

Участники постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления обсудят меры поддержки предпринимательства в субъектах Северо-Западного региона и проблемы предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях. Кроме этого, будут рассмотрены законодательные инициативы о внесении изменений в федеральные законы «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проект обращения к председателю правительства России с предложением об уточнении некоторых вопросов местного самоуправления в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

На заседании президиума ПАСЗР, в частности, заслушают информацию о реализации решений 55-й конференции ПАСЗР, обсудят план работы Ассоциации на 2019 год, рассмотрят предложения по дате и месту проведения следующего заседания президиума.

Проект повестки конференции включает более 30 вопросов. В частности, депутатам предстоит рассмотреть поправки в Лесной кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы «О рекламе», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления», проекты обращений к федеральным властям.