На очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. Совместно с администрацией муниципального образования гп. Кандалакша рассмотрен вопрос технического обслуживания электрических сетей уличного освещения в городе Кандалакше. В результате выработано решение, направленное на урегулирование возникших разногласий между обслуживающей организацией ООО «СТК» и АО «МОЭСК».

На заседании также рассмотрен вопрос обеспечения надёжности электроснабжения потребителей ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозёрск, посёлка Ура-Губа Кольского района в период выполнения работ по реконструкции участка высоковольтной линии 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Первомайский.

Участники заседания обсудили результаты проведенной филиалом АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ общесистемной противоаварийной тренировки совместно с субъектами электроэнергетики. Тренировка была организована вследствие аварии, произошедшей 26-29 октября 2018г. в энергосистеме Мурманской области и повлиявшей на электроснабжение потребителей городов Мурманска и Североморска. В ходе тренировки отработано взаимодействие диспетчерского и оперативного персонала.

Рассмотрен вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» инженерно-техническими средствами охраны.

Также обсуждались сроки отключения высоковольтной линии 330 кВ Серебрянская ГЭС-15 – Выходной для производства работ, необходимых для обеспечения ввода в работу подстанции Мурманская. Подстанция Мурманская находится в стадии завершения строительно- монтажных работ и проведения пусконаладочных работ, для продолжения и окончания которых необходимо провести мероприятия по отключению линий на определенный временной период.

Кроме того, рассмотрен вопрос о потреблении электрической энергии (мощности) в Мурманской области в 2018 году и планируемом потреблении на 2020 год.