На одно депутатское место три претендента – конкурс выборной кампании-2017

В Мурманской области закончился приём документов для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в сентябре 2017 года.

Напомним, что выборы депутатов местных Советов состоятся в Ковдорском районе, закрытом административно-территориальном образовании посёлок Видяево и сельском поселении Териберка Кольского района.

Дополнительные выборы депутатов пройдут в пяти муниципальных образованиях Мурманской области, включая административный центр.

Всего замещению подлежит 52 депутатских мандата.

Документы на выдвижение по состоянию на 1 августа 2017 года представил 161 кандидат. Из них выдвинуто избирательными объединениями 110 кандидатов, в порядке самовыдвижения – 51 кандидат.

Зарегистрировано 74 кандидата.

Территориальные избирательные комиссии продолжают рассмотрение документов, представленных кандидатами для регистрации, комиссии должны будут принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в срок до 9 августа включительно.