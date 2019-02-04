На окружных соревнованиях спортсмены Мурманской области выступили успешно

С 28 января по 1 февраля в Великом Новгороде на базе спорткомплекса «Манеж» прошёл Чемпионат СЗФО по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин. В нём принимали участие около 50 сильнейших гимнастов округа, выступающих по программе мастеров спорта, из Мурманской, Ленинградской, Псковской, Калининградской, Вологодской областей и Республики Карелия.

По итогам финальных соревнований по многоборью среди женщин наши спортсменки смогли занять 14 место (Зыкова Анна), 16 место (Комиссарова Вероника) и 17 место (Лямина Анна).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам Чемпионата СЗФО по боксу в Петрозаводске у Литвяк Дарьи 1 место, в Первенстве среди юниорок у Шелепановой Александры 1 место, Павличук Дарины 2 место, среди девушек 1 место у Вобленко Анастасии и Петрашко Ольги, среди девочек 1 место у Лазаревой Ольги.