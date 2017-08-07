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Мурманская область. Арктика07.08.17 07:20

На Октябрьской железной дороге сохраняется устойчивая тенденция по снижению негативного воздействия на окружающую среду

Мероприятия, проводимые в рамках минимизации негативного влияния на экологию регионов, которые расположены в зоне деятельности Октябрьской магистрали, позволили за I полугодие 2017 года снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 33,5 тонн по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объёмы сбрасываемых загрязненных сточных вод уменьшены на 5,5 тыс. куб. м. За первую половину года по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1,6% увеличено вовлечение во вторичную переработку отходов.

В 2017 году на территории Октябрьской дороги реализуются технические мероприятия, среди которых реконструкция очистных сооружений производственных стоков локомотивного депо Мурманск, перевод угольной котельной станции Веймарн на альтернативные виды топлива, обустройство твёрдого водонепроницаемого покрытия в местах слива и налива нефтепродуктов на базах топлива станций Костомукша и Петрозаводск.

В зоне ответственности дороги проводятся регулярные работы по ликвидации нефтезагрязненного грунта с железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

 

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