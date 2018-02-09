На Оленегорском горно-обогатительном комбинате выявлены нарушения законодательства в области промышленной безопасности

Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в связи с несчастным случаем на производстве, произошедшим 20 ноября 2017 года с работником АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат». В деятельности предприятия выявлены нарушения законодательства в области промышленной безопасности, законодательства о недрах, а также требований в области охраны труда.

Установлено, что геологическое сопровождение работ по проходке и эксплуатации горных выработок не соответствовало предъявляемым требованиям, в результате чего не было обеспечено надёжное и безопасное состояние устойчивости горной выработки на Оленегорском подземном руднике.

Указанные нарушения явились основной причиной несчастного случая на производстве, повлекшие причинение вреда здоровью горного мастера Оленегорского подземного рудника.

Прокурором города в отношении должностного лица – старшего геолога геологического отдела Технической дирекции обособленного подразделения АО «Северсталь Менеджмент» в г.Оленегорске АО «Олкон» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

За невыполнение обязательных требований законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов, которые напрямую влекут неисполнение работодателем обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда при осуществлении технологических процессов, в отношении юридического лица АО «Олкон» прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

Помимо этого, в целях устранения выявленных нарушений и принятия мер к организации геологического сопровождения, а также обеспечения проведения горных работ в соответствии с установленными требованиями исполнительному директору АО «Олкон» прокурором города внесено представление.