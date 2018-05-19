На «Олконе» в рамках инвестиционной программы установили новую конусную дробилку

Оленегорск - АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») реализовало инвестиционный проект на дробильно-обогатительной фабрике. В корпусе мелкого дробления установили новую конусную дробилку, которая позволит повысить качество дробления.

Стоимость проекта составила около 85 млн рублей. Он реализован в рамках инвестиционной программы «Олкона» 2018 года.

Производительность дробилки Sandvik CH-895 составляет 800 тонн переработанного сырья в час. В сравнении с предыдущей моделью, которая работала на фабрике ранее, эта оснащена улучшенной системой пылеподавления. Качество продукта достигается за счет высокой мощности и повышенного давления в системе Hydroset.

«Если на прежней дробилке мощность была 600 киловатт, давление до 5,4 мегапаскалей, то на новой дробилке мощность 750 киловатт и давление – 7,5 мегапаскалей. Чем выше давление, тем лучше, легче и быстрее продукт дробится», – отметил мастер дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» Гусамаддин Гусейнали Оглы Гаджиев.

Все технологические характеристики работы оборудования сотрудники участка контролируют в режиме онлайн на мониторе управления.