На ООО «Ловозерский ГОК» обнаружены нарушения Правил безопасности при ведении горных работ

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения действующего законодательства в деятельности «Ловозерский ГОК», в ходе которой выявлены нарушения. Было установлено, что ООО «Ловозерский ГОК» осуществляет деятельность, в том числе с использованием промплощадки «Карнасурт» (рудник) на котором осуществляется добыча и переработка лопаритовых руд с получением лопаритового концентрата – сырья для производства редкометальной и редкоземельной продукции.

При осуществлении уставной деятельности указанное юридическое лицо допускает нарушения требований федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых, выразившиеся в наличии просыпей грунта, которые препятствуют свободному проходу работников рудника, частичном отсутствии трапов через водоотливные канавы, эксплуатации неисправного электровоза и других нарушений рассматриваемого законодательства.

По факту выявленных нарушений законодательства о промышленной безопасности прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо ООО «Ловозерский ГОК» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений рассматриваемого законодательства руководителю ООО «Ловозерский ГОК» внесено представление, выявленные нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.