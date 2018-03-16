На ООО «Север» допустили задержку выплаты пособия по беременности и родам на 3 дня

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по обращению жительницы ЗАТО г. Снежногорск по вопросу своевременности выплаты пособия по беременности и родам. Во время её было установлено, что заявительница является работником ООО «Север», которое допустило задержку выплаты пособия на 3 дня.

В виду того, что выплата пособия в полном объёме была произведена в день обращения заявительницы в прокуратуру, мерами прокурорского реагирования явились направление представления в адрес директора организации и вынесение постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица - директора организации по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, иных выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

В настоящее время представление прокуратуры рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение постановления по делу об административном правонарушении находится на контроле спецпрокуратуры.