На оперативном совещании в правительстве Мурманской области детально рассмотрели корректировку платы за отопление жителям Кировска

Одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун, стала корректировка платы за отопление в Кировске, где жильцы ряда домов получили платежные квитанции с большими суммами. О ситуации губернатору доложила начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

Как рассказала Алена Кузнецова, в целом по жилищному фонду Кировска корректировка размера платы за отопление уже была проведена. Исключение составляют 48 многоквартирных домов – причиной приостановления корректировки послужило то, что ее размер превысил 150 руб./м2. Особую озабоченность инспекции вызывают пять домов с самыми большими суммами корректировок. Причины высокого размера корректировки платы за отопление будут детально проверяться по каждому дому. На сегодняшний день Апатитской ТЭЦ принято решение о предоставлении жильцам рассрочки по оплате квитанций, при этом пеня на сумму корректировки начисляться не будет.

«Прежде чем предлагать рассрочку, нужно четко понимать, почему эти суммы появились, – подчеркнула Марина Ковтун. – Причины увеличения объема расхода тепловой энергии должны устанавливаться во взаимодействии управляющих компаний с ресурсниками. И, безусловно, нужно составлять планы мероприятий по энергосбережению».

Глава региона поручила профильному ведомству и администрации Кировска заняться решением вопроса в кратчайшие сроки.