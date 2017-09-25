Коммунальный детектив: Реалии жизни - платим за содержание и ремонт - проверяем выполнение услугМОРЕ ДОБРОТЫ: Доброта - качество, излишек которого не вредит никому, а спасает многих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.09.17 17:18

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили программу капитального ремонта многоквартирных домов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина обсудили промежуточные итоги региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Всего на 2017 года запланирован капитальный ремонт 467 многоквартирных домов, из них 29 домов являются объектами культурного наследия.

«По состоянию на 22 сентября 2017 года заключены договоры подряда на капитальный ремонт 286 домов на сумму более 900 млн руб. Работы планируется завершить до конца года, капитальный ремонт фасадов 64 домов будет проводиться с технологическим перерывом на зимний период», - информировала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.

После утверждения уточненной предельной стоимости работ, корректировки сводного краткосрочного плана с октября начнется проведение новых электронных аукционов на заключение договоров подряда. Предполагается до конца 2017 года завершить заключение договоров на капитальный ремонт МКД, включенных в сводный краткосрочный план на 2017 год.

Алексей Тюкавин обратил внимание на недостаточные темпы реализации программы капитальных ремонтов МКД в Мурманской области и призвал руководство муниципальных образований активнее включаться в работу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 96 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Алекс и Эмма». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСодружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика