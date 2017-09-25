На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили программу капитального ремонта многоквартирных домов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина обсудили промежуточные итоги региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Всего на 2017 года запланирован капитальный ремонт 467 многоквартирных домов, из них 29 домов являются объектами культурного наследия.

«По состоянию на 22 сентября 2017 года заключены договоры подряда на капитальный ремонт 286 домов на сумму более 900 млн руб. Работы планируется завершить до конца года, капитальный ремонт фасадов 64 домов будет проводиться с технологическим перерывом на зимний период», - информировала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.

После утверждения уточненной предельной стоимости работ, корректировки сводного краткосрочного плана с октября начнется проведение новых электронных аукционов на заключение договоров подряда. Предполагается до конца 2017 года завершить заключение договоров на капитальный ремонт МКД, включенных в сводный краткосрочный план на 2017 год.

Алексей Тюкавин обратил внимание на недостаточные темпы реализации программы капитальных ремонтов МКД в Мурманской области и призвал руководство муниципальных образований активнее включаться в работу.