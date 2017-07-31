На оплату штрафа в 150 тысяч рублей экологам отведено 60 дней

Апатитский городской суд оштрафовал Кольский экологический центр за отказ добровольно регистрироваться в качестве некоммерческой организации- иноагента. Согласно решению суда от 14 июня, экологи оштрафованы на 150 тысяч рублей.

«Сумма для НКО, занимающейся исключительно охраной окружающей среды, неподъемная, поэтому мы вынуждены объявить сбор средства на уплату штрафа за отказ быть иностранным агентам», - говорится в заявлении «Кольского экологического центра».

В решении суда есть перечень аргументов, которые привели экологи, чтобы доказать: управление Минюста по Мурманской области действовало с нарушениями и решение о внесении «КЭЦ» в список иностранных агентов нелегитимно.

Минюст России заявил о внесении «Кольского экологического центра» в реестр иноагентов 20 апреля. Основанием стала плановая документарная проверка, проведенная Управлением Минюста России по Мурманской области 9 марта-5 апреля 2017 года.

Как пишет sud51.com, у экологов скептическое отношение к проверке и её результатам. В частности, в «КЭЦ» заявляют о многочисленных нарушениях, допущенных региональным управлением Минюста. Экологи уверены, что проверка прошла с процессуальными нарушениями. Для её проведения не было правовых оснований; предыдущая проверка прошла в 2014 году, решение о проведении новой проверки было принято в 2016 году, то есть ранее, чем по истечении трёх лет. Заодно указали суду, что на официальном сайте проверяющего органа был обнародован план проверок не на 2017, а 2016 год. Кроме того, прокуратура выделяла управлению Минюста месяц на проверку, а не два. И в довесок - экологи не получали извещения о дате, времени и месте составления акта проверки. Кстати, об акте проверки: изначально документ был датирован 5 марта, что не могло соответствовать действительно, та как проверка должна была начаться только через четыре дня. Уже потом, после поступления материалов дела в суд, дата была исправлена на 5 апреля.

«Поскольку правовые основания для проведения проверки отсутствуют, то она проведена Управлением Минюста в 2017 году незаконно, а акт проверки в силу ч.3 ст. 26.3 КоАП РФ, ч.1 ст. 20 ФЗ о проверках не может являться допустимым доказательством, так как получен с нарушением закона.

Соответственно, настоящее дело подлежит прекращению на основании п. п.1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием события административного правонарушения», - пояснили экологи в суде.

Что касается выводов проверки, то в «КЭЦ» категорически не согласны, что они вели политическую деятельности. В организации недоумевают, на какую именно государственную политику, органы власти они могли повлиять и чего, собственно, достигли на этом поприще.

Заодно экологи посетовали в суде, что статус иноагента - не что иное, как клеймо, которое помешает «установлению новых связей в обществе и осуществлению своей деятельности».

Предупреждая решение о назначении штрафа общественники признались, что после включения в реестр НКО-иноагентов они фактически приостановили свою работу, на счету нет никаких средств для уплаты штрафа.

Однако доводы экологов показались суду неубедительными. Суд согласился с позицией Минюста, что «КЭЦ» существовало на иностранные средства (Норвежского общества охраны природы Norges Naturvernforbundet) и осуществляло политическую деятельность, к примеру, общественные слушания с приглашением органов власти. Суд признал экологический центр виновным по ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и назначил штраф в размере половины от минимальной суммы штрафа для юридических лиц - 150 тысяч рублей.

На оплату штрафа экологам отведено 60 дней.