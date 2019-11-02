На основе цифровизации Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

После того как приказ вступит в силу, гражданам не придётся предоставлять документы для установления и перерасчёта различных видов пенсий, если они уже имеются в территориальном отделении Пенсионного фонда России.

Кроме того, пенсии будут устанавливать на основании данных государственных информационных систем.

Так, сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов; данные о гражданском состоянии, рождении и смерти - из единого реестра записей актов гражданского состояния; о гражданстве, паспорте и других документах, удостоверяющих личность, а также адресе и другие данные - в единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Как отметили в Минтруде, принятие проекта позволит устанавливать пенсию на основании сведений, полученных от государственных органов, учреждений, организаций.

«Например, при получении сведений о продлении срока действия вида на жительство из органов внутренних дел, о продлении срока обучения - из образовательного заведения», - уточняется в релизе.

В таком случае выплату возобновят без заявления гражданина и соответствующих документов, добавляется в сообщении.